Lucía Méndez deja reality tras polémica con Laura Zapata y Sylvia Pasquel.

Los ánimos se pusieron tensos entre las protagonistas del reality “Siempre Reinas”, nos referimos a Lucía Méndez, Laura Zapata y Sylvia Pasquel, luego de los dimes y diretes, por lo que ‘La Diva de México’ emprendió acciones legales en contra de sus excompañeras.

¿Por qué demandó Lucía Méndez a sus compañeras? Lucía Méndez demandó a Laura Zapata y Silvia Pasquel por la vía civil, penal y administrativa, ya que argumenta que ambas han afectado su imagen con sus declaraciones.

“Por todo lo anterior, se han iniciado acciones legales en materia civil, penal y administrativa para efectos de que Laura Zapata y Sylvia Pasquel, se abstengan de seguir realizando conductas que injurien la imagen de Lucía Méndez, a través de cualquier medio de comunicación o red social, conocido o por conocerse”.

¿Qué dijeron Laura Zapata y Sylvia Pasquel?

La hija de Silvia Pinal rompió el silencio luego del comunicado que lanzó Lucía Méndez. “No me importa... No hay tema”, declaró durante la función de la obra “Lagunilla Mi Barrio”, a la que asistió en compañía de su madre.

Por su parte, Laura Zapata no se quedó callada y también se pronunció al respecto: “Eso no existe, no es una demanda, es una carta amenazadora y a mí no me amenaza nadie mi amor, porque en México existe la libertad de expresión. Y no me importa, cuando las personas no tienen autoanálisis pues tienen que hacer ese tipo de cosas para lavar su imagen tan golpeada. Entonces, hay que cambiar el pensamiento. Yo le recomiendo a la gente que vea ‘Siempre Reinas’ para que entienda lo que está pasando”.

¿Lucía Méndez sale de Siempre Reinas?

Después de todos los dimes y diretes entre las protagonistas de “Siempre Reinas”, la cantante y actriz mexicana publicó un comunicado de prensa en su cuenta de Instagram donde confirmó que ya no participará en la segunda temporada del reality.

“A los medios de comunicación, a mis fans y a mi querido público en general: Por medio del presente hago de su conocimiento de manera oficial que he decidido no participar en la segunda temporada de Siempre Reinas.

Hace unas semanas Nippur Media, los encargados de la producción de esta serie se reunieron conmigo para expresarme su intención de realizar nuevamente este formato en su segunda temporada; sin embargo, es del conocimiento público que existe un recurso legal actualmente derivado de las numerosas faltas de respeto y ataques a mi persona en medios de comunicación y redes sociales de parte de dos de mis compañeras en el proyecto, el cual sigue en manos de mi equipo legal”, versa una parte del comunicado.