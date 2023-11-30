Luis Enrique Guzmán se someterá a prueba de ADN con el pequeño Apolo: así lo anunció Mayela Laguna

Luego de varios meses de mucha polémica, por las declaraciones de Luis Enrique Guzmán, quien negó ser el padre biológico del hijo de Mayela Laguna, la tarde de este jueves se celebró una audiencia, donde el juez ha determinado que se tiene que hacer una nueva prueba de ADN.

¿Qué pasó en el juicio entre Mayela Laguna y Luis Enrique Guzmán?

En un encuentro con los medios de comunicación, Mayela Laguna reveló que no llegaron a ningún acuerdo, por lo que van a esperar a la nueva prueba de ADN.

Sí y sigo firme, en que Apolo sí es su hijo, entonces ya lo va a determinar un juez con la prueba de ADN, como se tiene que hacer. No tenemos fecha todavía, pero ya, el próximo año en enero o febrero, máximo. No conciliamos nada, yo traté de conciliar por el bien de mi hijo, pero no se concilió nada

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No, esas son preguntas que la verdad, no quisiera contestar, lo único que puedo decir es eso. Nada, que viera a su hijo, que le hiciera desde antes una prueba de sangre, que no llegáramos a tal, que le dé alimentos, nada de eso

La madre del menor, ha revelado que fue un momento triste, pues se van a tener que ver para hacerse una prueba de ADN. Además, reveló que Luis Enrique Guzmán, no ha querido ver al pequeño.

Es triste, porque mi hijo, ya se van a tener que encontrar para hacerse la prueba de ADN bajo un juzgado, después de que no lo ha querido ver. Yo no lo voltee a ver

Luis Enrique Guzmán se someterá a una segunda prueba de ADN

El abogado de Mayela Laguna, explicó de forma detallada el proceso que va a tener que seguir, donde Luis Enrique Guzmán, se va a someter a una nueva prueba de ADN.

Fueron dos audiencias, una que le llaman preliminar, donde precisamente se lleva a cabo para ver si se puede llegar a un acuerdo, no hay acuerdo, el único acuerdo que puede haber, es que se llegue a reconocer a su hijo como el papá y que dé alimentos

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