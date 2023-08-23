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FOTOS | Luis Fonsi es severamente criticado por lanzar supuesta indirecta a Adamari López

“Pasa la página, no eres la víctima, pa’ que te quieran...”, dice la polémica canción de Fonsi. Todos los detalles en fotos.

Por: TV Azteca

Luis Fonsi con su mascota.jpg
Adamari López amaneció poderosa..jpg
Luis Fonsi Navidad.jpg
Adamari López en sesión de tatuaje..jpg
Luis Fonsi cocinando.jpg
Adamari López con blusa negra..jpg
Luis Fonsi playa.jpg
Adamari López con camisa negra..jpg
Luis Fonsi selfie.jpg
Adamari López con chamarra gris..jpg
Luis Fonsi en España.jpg
Adamari López de perfil..jpg
Adamari López en el mar..jpg
Luis Fonsi de negro.jpg
Adamari López haciendo un corazón..jpg
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