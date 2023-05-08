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FOTOS | El regreso de Luis Miguel a los escenarios es todo un éxito, ¡ya agotó 34 de sus 53 conciertos!

El cantante Luis Miguel vendió más de 400 mil entradas en menos de 24 horas, fans piden que abra más fechas.

Por: TV Azteca

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