¿Luis Miguel ya le entregó el anillo de compromiso a Paloma Cuevas?

Antonio Pérez Garibay, padre de Checo Pérez, dice estar listo para el enlace matrimonial de Paloma Cuevas y Luis Miguel, de quien se dice gran amigo y es que, según afirma, el cantante ya le entregó el anillo de compromiso a la española.

Me dijeron que es un gran anillo, no lo conozco, no lo he visto, pero sé que Micky tiene por ahí, una gran, pero debe de ser más, Micky es más

¿Qué opina sobre la relación de Luis Miguel con sus hijos?

Pero, ¿qué opina de qué Luis Miguel no procure, ni frecuente a los hijos que tuvo con Aracely Arámbula?

Te puede interesar: Alejandra Guzmán, el cáncer y los robos que ha sufrido en su carrera

A veces existen muchos temas entre los papás, la mamá; les hacemos mucho daño a los hijos

¿Qué sabe sobre el paradero de Marcela Basteri?

Y sobre el controvertido paradero final de Marcela Basteri, el empresario reconoció que nunca ha hablado con Luis Miguel sobre el tema.

Jamás, jamás, jamás en mi vida, eso es un gran respeto, un gran respeto a toda su familia, el cariño que le tengo, hablamos de felicidad, yo no soy una persona tóxica y nunca voy a necesitar, ni un minuto de la fama de Luis Miguel, ni de Picha, ni de Checo

Y esto dijo acerca de la versión de que Luis Miguel, prohibió a su hermano menor, Sergio lanzarse como cantante. Y es que hace años Pérez Garibay, patrocinó el primer disco del joven con el grupo Decathlon.

También te puede interesar: Juan Pablo Medina e Irene Azuela nos contaron todo de su nueva serie

Te voy a ser sincero, yo creo que son muchas mentiras y muchos mitos, pero yo acabo de escuchar a Picha tocar el piano y yo creo que nunca lo ha dejado, toca como un rey, o sea el Picha toca el piano, mejor de Elton John



