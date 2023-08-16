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FOTOS | Aracely Arámbula podría quedarse con las ganancias del tour de Luis Miguel

Luego de la demanda de Aracely Arámbula a Luis Miguel para exigir la manutención de sus hijos, la actriz podría tomar medidas más duras. Te contamos en fotos.

Por: Ana Patricia Pérez

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Luis Miguel muy joven.jpg
Aracely posando.jpg
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