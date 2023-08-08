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FOTOS | Demanda a Luis Miguel en Argentina, ¡creen que usa un doble en sus conciertos!

El cantante inició su gira hace unos días... ¡Y público argentino asegura que el que sale a dar el show no es él, sino un doble! Te contamos los detalles.

Por: Ana Patricia Pérez

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