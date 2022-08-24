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FOTOS | Cristian Castro revela la poderosa razón por la que Luismi se distanció de él.

El hijo de Verónica Castro contó con humor por qué el llamado “Sol” le retiró la palabra e incluso habló del día en que su colega le lanzó uno que otro piropo a su mamá.

Por: TV Azteca

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