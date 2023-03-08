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FOTOS | Luis Miguel enfrenta demanda por no pagar la pensión alimenticia, pero no tiene orden de arresto.

El abogado de Aracely Arámbula negó que la policía haya girado una orden de arresto contra el cantante.

Por: TV Azteca

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