Luis Miguel pide a revista desmentir supuesta orden de arresto.

La versión difundida por la revista española ‘Diez minutos’, acerca de que Luis Miguel enfrenta una orden de aprehensión en México, por la demanda de manutención que Aracely Arámbula presentó en su contra a finales del año pasado, ha provocado la enérgica e inmediata reacción del cantante exigiendo a la publicación, no solo un desmentido, sino que elimine de todas sus plataformas y redes sociales la información.

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Ventaneando tuvo acceso al requerimiento que los abogados de Luis Miguel enviaron a los editores de la revista y en donde piden lo siguiente:

Respeten la imagen, el honor y la intimidad de nuestro cliente, quien se encuentra legitimado para ejercitar el derecho de rectificación. La publicación ha causado y está causando graves perjuicios, tanto en la vida personal como profesional de nuestro cliente, además de haberse difundido masivamente en diferentes medios

¿Qué pidieron los abogados de Luis Miguel a la revista?

En consecuencia, los abogados de Luis Miguel han solicitado a la revista de forma inmediata lo siguiente:

Que cesen el engaño a los lectores en aras de la protección a sus intereses, así como de sus hijos menores de edad a los que también hacen alusión

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Que procedan con carácter inmediato y en un plazo mínimo de 12 horas a paralizar las ventas de la revista en forma física y la producción de nuevas ediciones en las que aparezca la citada noticia falsa, procedan a la eliminación de inmediato de dicha noticia en su página web y toda referencia o enlace a la misma para evitar que sea localizada a través de ningún buscador

Procedan en el plazo de tres días a publicar, tanto en su próxima edición física como en su edición digital y con relevancia suficiente, la siguiente rectificación sin comentarios, ni apostillas ‘No es cierto que pesara una orden de arresto sobre Luis Miguel’

El reclamo de Luis Miguel causó efecto inmediato, pues la revista publicó ya en su sitio digital un mensaje, dando cuenta que recibieron una comunicación de los abogados del cantante solicitando la mencionada rectificación.

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Cabe señalar que desde que la revista publicó la noticia de la orden de aprehensión de Luis Miguel, este programa la desmintió a través del abogado de Aracely Arámbula, Guillermo Pous, quien, sin embargo, sí confirmó que existe la demanda de pensión alimenticia, dado que la actriz no recibe dicho pago desde 2019.

