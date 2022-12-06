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FOTOS | ¡Luisito Comunica fue estafado con boletos falsos para ver a Daddy Yankee!

Luisito Comunica paga 20 mil pesos por boletos para ver a Daddy Yankee, ¡y es estafado! Te contamos todos los detalles de lo que pasó.

Por: Tv Azteca

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