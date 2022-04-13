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FOTOS | ¡Luisito Comunica insultó a empleados de aerolínea mexicana!

Una polémica más en la vida de Luisito Comunica, ¡insultó a empleados de aerolínea mexicana por perder su equipaje! Te contamos.

Por: TV Azteca

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