Luna Nueva en Leo: ¿Cómo afecta a todos los signos del zodiaco este 16 de agosto?

Este 16 de agosto tendrá lugar la Luna Nueva en Leo, la cual estará cargada de energía que sin duda alguna será benéfica para todos los signos del zodiaco, siempre y cuando sepan aprovecharla.

¿Cómo afectará la Luna Nueva en Leo a los signos?

El mes de agosto estará cargado de fenómenos astronómicos, uno de ellos es la Luna Nueva en Leo; sin embargo, días después tendrá lugar la lluvia de estrellas Perseidas, así que la energía fluirá en todos sentidos y direcciones y beneficiará considerablemente a los signos del zodiaco.

Aries

La Luna Nueva en Leo le ofrecerá a Aries la posibilidad de lograr todo aquello que ha anhelado desde hace tiempo, principalmente en el amor y la suerte. Es momento para que este signo retome aquello que dejó inconcluso o que no salió bien, ya que la abundancia se hará presente en su vida.

Tauro

Este signo ha sentido bloqueos o retrasos en todo aquello que le interesa; sin embargo, la Luna Nueva en Leo le traerá gratos momentos al lado de personas que le servirán de impuso para alcanzar los objetivos que se ha trazado. Bien dicen que después de la tormenta viene la calma.

Leo

La Luna Nueva estará en su signo, esto le brindará poder y seguridad para hacerle frente a cualquier reto que se ponga en su camino. Sin duda será el signo más beneficiado de todo el zodiaco.

Géminis

Es probable que Géminis tenga que enfrentarse a una serie de inconvenientes; sin embargo, logrará superarlos gracias a su inteligencia. El cosmos recompensará al signo de los gemelos y la Luna Nueva le traerá un viaje que le abrirá nuevos horizontes en su vida.

Cáncer

La Luna Nueva en Leo iluminará la vida de Cáncer y le mostrará cosas maravillosas. No obstante, lo mejor será que este signo no hable de sus proyectos hasta que no estén consolidados o podrían venirse abajo. Es preciso que Cáncer confíe en su intuición y no en los consejos ajenos.

Virgo

La Luna Nueva en Leo animará a este signo a estar a solas consigo mismo para ahondar en sus emociones. Mercurio y Marte en su signo activarán su inteligencia y lo llenarán de energía para que pueda lograr eso que dejó pendiente. Sus días mágicos serán el 17 y 18.

Libra

Es probable que alguien de su entorno no haya actuado con honestidad y se sienta defraudado, pero lo mejor será que este signo le de vuelta a la página y se centre en sus metas. La Luna Nueva le ayudará a contactar con gente nueva con la que compartirá ocio e intereses en común.

Sagitario

Sagitario tendrá a la suerte de su lado, además de que es un signo que siempre le ve el lado positivo a las cosas por muy difíciles que parezcan. Sagitario estará abierto a todo tipo de ideas y disfrutará mucho la compañía de otras personas. La Luna Nueva podría traerle un viaje que cambiará el rumbo de su vida.

Escorpio

La Luna Nueva en Leo le abrirá las puertas del éxito, por lo que deberá centrarse en sus prioridades. Este signo tendrá que guiarse por sus emociones e instintos para alcanzar sus metas y disfrutarlas como solo él sabe hacerlo. Es probable que conozca a alguien poco común.

Capricornio

Este signo se ha sentido agobiado y no encuentra la salida; sin embargo, es momento de librarse de todo ese pesimismo. La Luna Nueva le ayudará a regenerar su vida y lo mejor de todo es que tendrá significativos cambios. Es probable que reciba grandes noticias sobre algo que le interesa.

Acuario

Las tensiones han estado presentes en la vida de Acuario, pero quedarán de lado gracia a la energía de la Luna Nueva en Leo, ya que le permitirá armonizar su vida, además de que su camino se despejará y las cosas comenzarán a fluir de buena manera.

Piscis

Durante la Luna Nueva en Leo, Piscis tendrá una habilidad especial para relacionarse, lo que le abrirá muchas puertas con gente nueva. La energía de esta luna llenará a este signo de optimismo y entusiasmo.