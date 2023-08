Lupillo Rivera afirma que no ha comenzado ningún conflicto con su familia

Hace unos días, de visita en Guadalajara, Jacqie Rivera reveló que tiene la esperanza de que los conflictos que han dividido a la Dinastía Rivera terminen y los bandos puedan reconciliarse. En relación al distanciamiento que existe entre sus tíos Rosie y Juan Rivera con Lupillo Rivera, el llamado ‘Toro del Corrido’ respondió al cuestionamiento en entrevista exclusiva con Ventaneando.

¿Qué dijo Lupillo Rivera sobre el pleito con su familia?

El intérprete de temas como “Grandes ligas”, “El moreño”, “Sufriendo a solas”, “Despreciado” y “No llega el olvido”, entre muchas otras, declaró que “yo nunca he dado problemas de mi lado para ellos, siempre ha sido al revés. Yo siempre he hablado bien de mi familia, siempre los he tratado bien y los ataques siempre han sido de allá para acá”.

Te puede interesar: Yuri nos llevó al backstage de su nuevo show. ¿Qué pudimos ver?

Lupillo Rivera afirma que no comenzado ningún conflicto con su familia

“Las ofensas que se han hecho hacia mí y hacia mi carrera pues yo creo que no pueden dar un paso adelante para mejorar las cosas, yo creo que si ofendiste a alguien tienes que tener el valor de enfrentar a esa persona y pedirle disculpas si quieres que siga esa relación”, agregó el cantante.

¿Qué piensa Lupillo sobre lo hecho por los hijos de Jenni? Lupillo Rivera alabó el trabajo realizado por los hijos de su hermana Jenni en el álbum “Misión cumplida” y de paso volvió a raspar a quienes piensen aprovecharse de ello.



También te puede interesar: Pedro Fernández vino a contarnos todo de su más reciente sencillo

“Mis sobrinas andan chambeando, promoviendo lo que es de su mamá como debe de ser y sí, ellas son las únicas que deben estar cantando a dueto realmente con la música de su mamá, porque eso es lo que debe de ser”, recalcó.

¿Qué dijo sobre la queja de su exmujer?

Al preguntarle sobre la queja de su exmujer Mayeli Alonso, quien asegura que no le deja ver a sus hijos y ni siquiera les permitió viajar a Chihuahua para el funeral de su abuelo, el famoso ‘Toro del Corrido’ se limitó a decir que se trataba de una “mentira más”.

Te puede interesar:Alicia Machado y otras famosas confesaron amoríos con Luis Miguel

“Estoy muy tranquilo en mi consciencia, mis hijos están muy felices, están viviendo conmigo los dos y la verdad ahí no hay nada que aclarar”, reiteró.

Lupillo Rivera se encuentra actualmente en Guadalajara, donde grabará 10 videoclips de su nuevo álbum “Las dedicadas”, del cual se desprenden algunos temas que tienen dedicatoria especial para sus exparejas.