Lupillo Rivera enciende la polémica con comentario de Christian Nodal.

Lupillo Rivera abrió su corazón para el programa de Yordi Rosado en Youtube, a quien confesó su opinión del tatuaje de Christian Nodal inspirado en los ojos de Belinda.

“¡Ahhh! Está dos tres el tatuaje”, expresó El Toro del Corrido al presentador mexicano, asegurando que a él le llevaron aproximadamente ocho horas realizar el rostro de Belinda en su propio brazo.

“El vato que hizo el mío estaba muy cabrón”, continuó.

En otros temas, el cantante de música regional mexicana declaró que Belinda no le exigió realizarse el polémico tatuaje, sino que él mismo fue por voluntad propia al estudio junto con un amigo.

Para finalizar el tema de los tatuajes, Lupillo Rivera confesó que se retiró el tatuaje por respeto a su esposa Giselle, quien por cierto, le presentó al tatuador Tanke Rules en Guadalajara para despedirse del rostro de la española en su brazo.

Y sobre el polémico blackout con el que Lupillo Rivera cubrió el tatuaje, el cantante dijo que fue un diseño elaborado por uno de sus hijos, y además, pidió no llenar de comentarios negativos a su tatuador.

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Lupillo Rivera manda mensaje a Christian Nodal

En otros temas, Lupillo Rivera confesó a Yordi Rosado, que no no le guarda rencor a Christian Nodal, quien también sostuvo un romance con Belinda tras terminar La Voz.

“Como caballeros que somos, cada uno vivió una situación”, expresó.

“Yo no le deseo nada mal al muchacho”, continuó sobre los recientes triunfos del sonorense arriba del escenario.

El Toro del Corrido desea lo mejor para Belinda y Nodal, sin importar si ellos están juntos o están separados. Además, el cantante expresó que él escribió su propia historia con Giselle, con quien no descarta tener dos bebés varones en el futuro.

“Si están juntos que estén bien... que estén bien cada quien, por su lado, que estén bien”, concluyó.

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