M´balia anunció que buscará embarazarse de Alex Tinajero en 2024

A pocos días de celebrar el comienzo de un nuevo año, M'balia anunció para las cámaras de Ventaneando que tienen planes de embarazarse en 2024.

Y es que tras el gran concierto de despedida de la exitosa agrupación, Alex Tinajero y la cantante de OV7 ya estarían listos para poner todas sus energías en buscar el quinto hijo de la exitosa cantante y empresaria.

M’balia no pudo esconder la emoción que le da la posibilidad de que el orgulloso padre de su próximo hijo sea Alex, quien aseguró querer vivir toda la experiencia de ser papá. También mencionaron para el programa de Pati Chapoy que el esperado bebé tendrá los genes de ambos y que crecerá en la ‘pancita’ de M’balia.

Cabe mencionar que la feliz pareja que contrajo nupcias apenas en noviembre del 2022, pasa por un gran momento; las muestras de amor entre ellos y sus seres queridos inundan sus redes sociales.

Aunque la hermana de Kalimba anunció días atrás que no pisará más los escenarios, el dos mil veinticuatro no será de descanso, sino de sembrar y cosechar. Recordemos que M'balia incursionará como empresaria en el negocio de los churros, situación que la tiene muy ilusionada por la oportunidad de poder apoyar a talentosos jóvenes que se están formando en la industria gastronómica.

Además, tiene en mente realizar proyectos en apoyo a la sociedad, pues buscará dar conferencias hacia mujeres que se encuentran en situaciones vulnerables.

Sin lugar a dudas, el 2024 se espera muy movido en la vida de la intérprete de temas como Mírame a los ojos y Un pie tras otro pie, por lo que no nos deberá sorprender escuchar noticias suyas muy pronto, ya sea por sus exitosos negocios o por el tan anhelado bebé junto a su amado Alex Tinajero.

