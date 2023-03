Madelin está cansada de que la gente la tache de fácil por chismes.

Madelin ya no quiere vivir por los chismes que han dicho su tía y su prima en su colonia. Ella ya no sabe qué hacer y no quiere que nadie la tache de fácil.

