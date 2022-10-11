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FOTOS | ¿Madonna se declara abiertamente gay? Te contamos los detalles.

Madonna subió a sus redes sociales un video que se viralizó de inmediato. ¿Se declaró abiertamente homosexual? Te contamos.

Por: TV Azteca

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Madonna cena.jpg
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Madonna comiendo .jpg
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