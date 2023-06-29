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FOTOS | No le daban esperanza a Madonna, pensaban que moriría, ¡pero ya salió del hospital!

Madonna, de 64 años de edad, fue ingresada hace unos días en cuidado intensivos por una bacteria. ¡Pero ya está en casa! Te contamos en fotos.

Por: Ana Patricia Pérez

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