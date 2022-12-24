Una mujer es ciega y su propia hija la insultaba y maltrataba.

Una mujer ciega tuvo que soportar los malos tratos de su propia hija porque era lo que pensaba que merecía. Además, pensó que su hija era una mujer muy trabajadora y que estaba preocupada por ella, cuando la realidad era que solamente estaba buscando la manera de librarse de ella.

Una mujer pidió ayuda porque sus vecinas tenían una situación bastante incómoda. Una de ellas es ciega y esta mujer veia como la hija de su vecina se aprovechaba de ella y la maltrataba por su condición. La vecina ya no sabía qué hacer, porque la habían amenazado de denunciar si seguía de chismosa.

La hija de la mujer ciega se quiso defender con puro agresividad, diciendo que su vecina solamente estaba de chismosa y que ella qué era lo mejor para su madre ciega. Además, dejó claro que sí pensaba que la obligación de su madre era cuidar de la casa y de sus nietos mientras ella salía a trabajar, y que se merecía todo por estar ciega.

La madre de esta muchacha quiso explicar todo lo que había pasado. Sí, pensaba que se merecía todos los malos tratos porque su hija salía a trabajar. Aunque después reveló que sí sufrió muchos abusos por parte de su hija e incluso de sus propios nietos. Además, no sabia qué le había pasado a su pareja.

El hermano de esta madre invidente llegó muy algigido, porque su propia sobrina le pagó para que "perdiera" a la pareja de su madre. Él ya no podía cargar más con la culpa y confesó todo. Dijo que aceptó el trato por su alcoholismo y porque necesitaba dinero para mantener su vicio.

La sorpresa para todos fue cuando llegó la pareja invidente de la madre. Nadie se esperaba que llegar y él lo hizo, en medio de una gran serenata para su pareja. Todos se conmovieron y él explicó todo lo que había pasado desde que se separó de su novia.