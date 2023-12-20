Madre de Octavio Ocaña reacciona a sentencia de uno de los involucrados en la muerte de su hijo

Veinte años y 9 meses de prisión, es la condena que recibió Leopoldo Azuara de la Luz, el policía que fue declarado culpable del homicidio doloso de Octavio Ocaña, y de abuso de autoridad, según informó el abogado de la familia del actor.

“Determinó una penalidad, una condena para este Leopoldo de 20 años, 9 meses. Por el delito de homicidio doloso son 12 años, 6 meses, por el de abuso de autoridad, estamos hablando de 8 años, 4 meses. Se acredita el dolo, estamos hablando de un concurso real de delitos, el grado de participación, desde luego es coautoría material. Lo que logramos fue sacar a un policía de circulación, a un policía que ya se comprobó que es un homicida”, dijo el abogado de la familia a diversos medios, entre ellos Ventaneando.

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¿Cómo reaccionó la madre de Octavio Ocaña?

Por seguridad y para no ser revictimizada, la familia de Octavio Ocaña no estuvo presente al darse a conocer la condena de 20 años y 9 meses de prisión que recibió Leopoldo Azuara, el policía que fue declarado culpable de homicidio doloso y abuso de autoridad. Sin embargo, así reaccionaron ante la noticia, empezando por su mamá, Doña Ana Lucía Ocaña.

¿Qué dijo la madre de Octavio Ocaña? En exclusiva para Ventaneando, la madre de Octavio Ocaña dijo que “no asistimos ahora porque recibimos muchas amenazas, amenazas que no nos quitan el sueño, solamente nos dan tristeza porque el error y el delito lo cometieron ellos”.

“Yo creo que a esos 20 años con seis meses, yo ya estaré con mi hijo, ya llegaré tranquila con él y le diré: ‘Hijito mío se logró, se pudo, todos juntos de la mano’. Los abogados han hecho su mayor trabajo y yo creo que se reflejó”.

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¿Qué dijo sobre la versión de que Octavio Ocaña se disparó solo?

Sobre la publicación del periodista Carlos Jiménez, quien sostiene que Octavio Ocaña se disparó solo y que el policía fue condenado por abuso de autoridad y no por homicidio doloso, la madre del actor dijo que “las autoridades ya dijeron lo que tenían que decir de él, lo único que pedimos es respeto a la memoria de mi hijo, ese joven que está diciendo esas barbaridades por querer llamar la atención como hicieron muchos, al principio sacaban que mi hijo traía un arma, que venía alcoholizado”.

“Ya les demostramos, ya les demostramos que la memoria de mi hijo está limpia, no tenía ningún antecedente de que tenía pólvora en las manos. Muchas gracias al programa Ventaneando porque siempre ha estado ahí, con todo el corazón un fuerte abrazo a la señora Chapoy”, recalcó.

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