Reyna es una madre que se quedó sola, sus hijos no la quieren ver.

El amor de una madre a sus hijos es algo único en el mundo, pero en ocasiones estos no valoran lo que ellas tienen que hacer para sacarlos adelante.

Al mismo tiempo, las madres cometen errores cuando se quedan solas y muchas veces desquitan su coraje por el abandono de su pareja con los hijos.

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Reyna quiere que sus hijos vuelvan a convivir con ella

Este es el caso de Reyna, una mujer que como muchas fue abandonada por su pareja y ella tuvo que sacar sola a sus cuatro hijos, pero ahora ellos no la quieren ver para nada, pues los maltrató en su infancia.

Nadie me enseñó a ser mamá, yo saqué a mis hijos adelante como yo pude. Yo los he tratado muy mal, yo a mis hijos sí los trate muy mal, nunca les pegué, porque no me gustaba que mi madre me pegara, yo siempre les dije groserías…

Todo esto le ha pasado factura a Reina, por lo que ahora sus hijos no la quieren ver, ni convivir con ella.

Siempre me dio vergüenza que mis amigas supieran quién era mi mamá, porque me trataba mal en frente de las personas. A mí no me nace ir a ver a mi madre, ella está sola, ella se lo ganó. Siempre recibí insultos por parte de mi madre, yo era una niña…

Al final y con la ayuda de nuestra querida Rocío Sánchez Azuara, la familia se dará una nueva oportunidad, perdonando y reconstruyendo lo que perdieron con el paso de los años.

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