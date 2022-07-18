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FOTOS | Mafe Walker, la chica que habla "idioma alienígena", ¡cobra por saludos!

Luego de aparecer en Venga la Alegría, la fama de Mafe Walker explotó... ¡Y ya hasta cobra por saludos! ¿Cuánto exactamente? Te contamos.

Por: TV Azteca

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