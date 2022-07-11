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FOTOS | ¡Maluma ya se comprometió! ¿Quién es la afortunada? Te contamos.

El “Pretty Boy”, Maluma, ¡ya está comprometido! Y con anillo y todo. ¿Quién es la persona afortunada? Te contamos los detalles.

Por: TV Azteca

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