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FOTOS | ¿Maluma se burla de los corridos y los artistas que los cantan?

¿Indirecta a Bad Bunny y Peso Pluma? Maluma parece que se burla de los corridos y de los artistas que colaboran para cantarlos. ¿Qué dijo? Te contamos.

Por: Ana Patricia Pérez

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