Maluma revela detalles de su festejo por 10 años de carrera.

Para celebrar sus primeros 10 años de trayectoria, Maluma echará la casa por la ventana con un concierto que, según promete, sería el más grande de todos los tiempos en su natal Medellín, Colombia. Tendrá lugar en el Estadio Atanasio Girardot, donde se espera convocar a 50 mil personas.

Es simple, son diez años de trayectoria, es el mejor concierto de mi carrera, hasta el momento, con toda seguridad. Estamos muy emocionados, ya hay muy poquitas boletas, pronto con ayuda del... para cantar más de 50 mil personas en el Estadio Atanasio Girardot, primer concierto que se hace 360, o sea vamos a tener público en todo el estadio y el escenario va a estar así, en la mitad

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Eso va a hacer algo icónico para la ciudad. No es un concierto de Maluma, es un concierto de ciudades, un concierto de Medellín y por eso, precisamente, era que quería que el concierto se llamara Medallo en el mapa, esa noche, todos los ojos del mundo y todas mis fanáticas del mundo van a estar pendientes a lo que va a pasar en mi ciudad, mi pueblo, en Medallo

Por eso, me emociona muchísimo, se va a hacer una inversión enorme porque mi gente de Medellín se merece lo mejor, se merece un espectáculo único

Maluma rompió récords en España

Maluma ofreció esta entrevista desde Madrid, España al finalizar su gira por Europa con la que rompió récord de entradas por encima de agrupaciones como Metallica.

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