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FOTOS | Maluma ya se vio ofreciendo un concierto en el Zócalo, ¡Claudia Sheinbaum no descarta la posibilidad!

El cantante colombiano aprovechó su estancia en México para conocer el Zócalo y se dio un paseo sin que nadie lo reconociera.

Por: Maribel Velázquez

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