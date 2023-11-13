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FOTOS | Maluma es muy dadivoso, ¡entérate cuánto le costó el bolso que le regaló a su novia!

El colombiano dividió las redes tras ventilar el costoso regalo que le hizo a su novia. Te contamos en fotografías.

Por: Maribel Velázquez

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