Su mamá anda con su maestro y no la deja ser feliz.

Un joven se molestó demasiado con su mamá y con su maestro porque alguien los descubrió juntos e incluso les mandó un video en el que se están besando. Esto le ha traído muchos problemas en la escuela y las burlas no se han detenido.

Su madre no entiende por qué se molesta, y ella solamente quiere que la dejen ser feliz y re-hacer su vida al lado del hombre que quiere, porque ya sufrió demasiado y la han maltratado bastante en el pasado. Además, piensa que su hijo se ha vuelto bastante agresivo a partir de ese video.

Su profesor tampoco ve el problema de todo este asunto. Él ya aclaró que no piensa robarle el lugar al padre ni sustituirlo, solamente quiere estar al lado de su nueva novia. El maestro también le dijo al joven que es un exagerado y un inmaduro por tomarse todas las burlas tan en serio, que mejor deje de vivir del "qué dirán" y se enfoque en sus cosas. El joven respondió diciendo que era un mujeriego, pero no hubo ninguna prueba en ese momento.

La madre del maestro tampoco se quedó callada. Ella estuvo sumamente indignada con su hijo por estar en una relación con una mujer mayor, una lagartona, en sus propias palabras. Ella no lo educó para eso y piensa que debería mejor enfocarse en cuidar a su hija y a su ex-pareja, aunque ninguno de los dos estén juntos.

Su ex-pareja quiere que regrese con ella a toda costa, y que él solamente desapareció de su relación. Lo amenazó con que le exigiría una pensión para su hija, en lugar de aceptar que su relación terminó y que su ex también tiene derecho a ser feliz con otras personas.