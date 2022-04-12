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FOTOS | “Un milagro” le salvó la vida a la madre de Christian Nodal.

Cristina Nodal dijo haber recibido un milagro que la libró del cáncer de colon que le habían detectado y que venía desgastando su vida.

Por: TV Azteca

Cristina Nodal enferma..jpg
Cristina Nodal con camisa a rayas..jpg
Cristina Nodal en una premiación..jpg
Cristina Nodal besos con Nodal..jpg
Cristina Nodal cantando con Ana Bárbara..jpg
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Cristina Nodal con aretes largos..jpg
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Cristina Nodal con camisa negra maxi..jpg
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Cristina Nodal con flores en la cabeza..jpg
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Cristina Nodal con su hijito..jpg
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Cristina Nodal en las piernas de su hijo. .jpg
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Cristina Nodal es una calavera. .jpg
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Cristina Nodal posando como calavera. .jpg
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Cristina Nodal selfie en la habitación..jpg
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