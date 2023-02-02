Una madre descubrió que sus hijas querían ser trabajadoras sexuales.

Una madre estaba desesperada y ya no sabía qué podía hacer con sus hijas. Ellas fueron expulsadas de la secundaria por vender besos y caricias en los baños de su escuela. Sus hija están convencidas de que quieren ser trabajadoras sexuales en lugar de seguir con sus estudios.

Una mujer estaba muy enojada con sus dos hijas de 14 años. Ellas estaban en secundaria, pero fueron expulsadas porque las atraparon vendiendo besos y caricias a sus compañeros. Después de que las sacaron de su escuela, ellas le dijeron a su madre que querían ser trabajadoras sexuales. Su madre ya no sabía qué podía hacer con ellas y estaba desesperada. También describió que una de sus hijas administraba el dinero mientras la otra tocaba a los clientes.

Una de las dos hijas que vendían caricias y besos también estaba harta de la actitud de su madre. Ella asegura que solamente estaba buscando una manera de ganar dinero fácil y que lo que hacía no la transformaba en una prostituta, aunque vendiera su cuerpo.

La hermana mayor de las gemelas también estaba muy molesta. No le parecía correcto todo lo que habían hecho, aunque también culpaba a su madre por todo lo que había sucedido. Ella solamente quería aconsejar de una manera buena a sus hermanas, pero las peleas eran muchas e incluso durante la deliberación, comenzaron a discutir ella y una de las gemelas. También reveló que fue ella la que corrió a su padre cuando lo descubrió golpeando a su madre.

La otra gemela también atacó a su madre desde el primer momento. Aseguraba que fue ella la que les enseñó a sacar dinero de donde fuera y también aceptó que ella le dio la idea a su gemela para su "negocio". Ella es la que administra el dinero que ganan con esto y no ve como algo malo todo lo que han hecho.

El abuelo de las gemelas también estaba muy molesto, pero con su hija. Él pensaba que ella no ha sabido cómo ponerlas en cintura ni educarlas correctamente. A pesar de ser familia, pensaba que la responsabilidad de educar a su nietas no era la suya, porque ya había tenido su momento de ser padre. Quería que las gemelas se fueran con su padre, aunque él golpeara a su propia hija.

El padre de las gemelas no tenía ni idea de lo que estbaan haciendo ellas dos para tener dinero. Dijo que tal vez todo lo provocó su madre y afirmaba que él no tenía nada que ver. Tampoco dijo que la golpiza que le dio a su expareja haya sido la causa de las decisiones que pudieran haber tomado sus hijas.