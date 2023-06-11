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FOTOS | Madre de Piqué evita responder si teme que Shakira le vuelva a poner la bruja en el balcón.

La madre del exfutbolista del Barcelona prefiere guardar sus comentarios sobre Shakira. Todos los detalles en las fotos.

Por: Maribel Velázquez

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