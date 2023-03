¡Dos iguales y solo una mamá! Acude a la policía para que identifiquen a sus gemelos.

Tener gemelos puede ser una experiencia increíblemente tierna , pero también puede llevar a momentos confusos y cómicos. Desde tratar de distinguir a los bebés idénticos hasta verlos jugar bromas y confundir a familiares y amigos, los gemelos sin duda añaden una chispa de humor a la vida cotidiana.

Naomi es gemela de Yara. Ella administra el dinero que gana con Yara.

Te puede interesar: Cristiano Ronaldo anuncia la muerte de uno de sus gemelos.

Sin embargo, también el tener gemelos puede implicar algunas sorpresas. Por ejemplo, esta mamá que tuvo una muy grande sorpresa al darse cuenta de que tener gemelos es el doble de problemas! Después de varios días del nacimiento, todavía no ha podido reconocer a sus hijos.

¿La mamá del año?

Se trata de Sofi Rodríguez, quien a través de Twitter dio a conocer que tiene una situación bastante curiosa con sus gemelos: no puede distinguir quién es quién. Luego de 45 días de su nacimiento, ella no logra identificarlos, ¡ni siquiera por sus caras! Su problema es tan serio que ha tenido que ir a la policía para solicitar ayuda, pidiendo que le tomen las huellas dactilares a cada uno para saber cuál es cuál en los registros del Registro Civil. ¡Quién diría que tener gemelos podría ser tan divertido!

Para Sofi Rodríguez, esta situación es más que una simple anécdota graciosa. Su incapacidad para identificar a sus gemelos ha llevado a algunos problemas prácticos, como la dificultad para llevar un seguimiento de la historia clínica de cada uno de sus bebés.

Mañana tengo que ir a la policía para que le tomen la huella digital a mis gemelos y me digan cuál es cuál🤦🏽‍♀️, el premio a la madre del año me gane. — Sofi Rodriguez (@sofiar388) March 2, 2023

La situación de Sofi Rodríguez y sus gemelos sigue siendo un tema difícil de resolver, ya que la mamá ha intentado por todos los medios identificar a sus hijos sin éxito alguno. Además de no poder seguir la historia clínica de cada uno de ellos, tampoco ha podido contar con la ayuda de las autoridades, quienes no han podido hacer nada debido a que los gemelos no están registrados en ningún sistema gubernamental. La situación resulta en un verdadero reto para Sofi y su familia.

En suma, su pediatra tampoco ha podido identificar quién es quién, de ahí que se haya confundido al momento de vacunarlos. Curiosamente ese error ha hecho que de momento haya un diferenciador en los gemelos, pues los distinguen gracias a la doble cicatriz de la inyección.

Parece que le pusieron la vacuna dos veces al mismo. Y le están haciendo todos los estudios y no le ponen nombre porque no sabemos cuál es. pic.twitter.com/ZkJm0mvWtU — Sofi Rodriguez (@sofiar388) March 2, 2023

Te puede interesar: Curiosidades de la montaña rusa de la Feria de Chapultepec.