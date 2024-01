Mane de la Parra fue hospitalizado, ¿cuál es su estado de salud?

Vaya susto se llevaron Mane de la Parra, sus seres queridos y fans, debido a que la mañana del miércoles 10 de enero se dio a conocer que el cantante fue hospitalizado de emergencia. Esta noticia generó gran preocupación en redes sociales, ya que a través de su cuenta de Instagram publicó historias que se puede observar internado en el hospital.

Ante esta situación Mane publicó una foto, en la que se ve acostado en una camilla, y la acompañó con un texto en el que explica su estado de salud, esto con el fin de no preocupar más a sus seguidores:

“Nos tocó hospital, nada grave, pero qué importante es sentirse bien. Un abrazote para todos los que están batallando con mejorar su salud y un agradecimiento para todos ellos que los ayudan”, escribió el cantante.

¿Por qué Mane de la Parra fue hospitalizado de emergencia?

Cabe mencionar que Alberto Navarro, el publirrelacionista del también actor, dio detalles a la prensa de lo sucedido con la salud de Mane:





“Gracias por preocuparse por la salud de Mane de la Parra, quien tuvo fue una oclusión intestinal causada por una colitis aguda. Esto sucedió en Cancún, y en el hospital le pusieron suero, y le dieron medicamentos. Gracias a Dios lo dieron de alta, ya salió del hospital. Gracias por su cariño”, explicó Navarro.

Al regresar a su hogar, Mane también quiso aclarar que no se encuentra grave, por lo que dio los detalles de su hospitalización de emergencia:

“Gracias por sus mensajes, ya estamos en casa, de vuelta, fue una cosa gástrica. Pasamos unas horas en el hospital, me canalizaron, me pusieron los medicamentos que tenían que estar y ahorita estaremos bien. Nada más tengo que cuidar la panza, fueron muchos días de comer mucha porquería. Gracias por sus mensajes y bueno, me dijeron que a descansar y cuidar la pancita”, agregó.