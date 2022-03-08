FOTOS | Manelyk González quiere todo con Christian Nodal.

Después de que Christian Nodal reveló a través de sus redes sociales que su compromiso con Belinda había terminado, le han salido varias “pretendientas”, entre ellas la modelo, cantante, empresaria e influencer Manelyk González.

En entrevista con una agencia de Estados Unidos, Manelyk González señaló que Nodal no solo es “estúpidamente millonario”, sino que es un papazote.

La aspirante a conquistar a los amantes de la música, también habló abiertamente de sus senimientos por el intérprete de “Botella tras botella”: “No me gusta ¡me fascina!, ¡me encanta!, ¡es un papazote! Pero por supuesto ¿a quién no le va a gustar Christian Nodal? Es un papazote, tiene muchísimo talento y aparte es estúpidamente millonario, Dios mío, ¡qué más!”.

Ahora falta ver qué piensa Christian Nodal de semejante declaración ¿se animará a conocerla?

Te invitamos a conocer en fotos Manelyk González la mujer que está dispuesta a conquistar el corazón de Christian Nodal ¡claro, si es que él se deja!

