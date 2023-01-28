Mantela Restaurante, abre sus puertas en el centro comercial Andares

Guadalajara es una de las ciudades más importantes de México en cuanto a cultura y gastronomía se refiere y hablamos del más alto nivel. Por lo tanto, es de esperarse que el conglomerado restaurantero líder del país, Grupo Anderson's, en colaboración con hermanos de Riviera Rio, haya decidido cautivar Guadalajara con su nueva joya latinoamericana.

Plaza Andares, uno de los centros comerciales de moda en Guadalajara, será la sede en la que Mantela Latin Cuisine, abra sus puertas incorporando audazmente sabores latinoamericanos en cada plato, complementados con un concepto único, auténtico y con personalidad que solo los chefs Rivera Rio pueden ofrecer.

Mantela llega a la capital Jalisco con una impresionante oferta culinaria y ofrece a sus invitados un concepto completamente diferente, representado por los colores y sabores más contrastantes de América Latina. Creado por los famosos hermanos Rivera Río, cada plato del menú se distingue por su sabor único y una espectacular mezcla de influencias latinas contemporáneas que prometen cautivar el paladar de cada comensal.

Los hermanos Rivera Rio son galardonados chefs mexicanos reconocidos en el mundo culinario por su excelencia y se han convertido en excelentes representantes de la cocina mexicana alrededor del mundo. Además de sus éxitos profesionales, los hermanos Rivera Río han ganado reconocimiento en México e internacionalmente por su exitoso restaurante Koli Cocina de Origen, que se ubica entre la aclamada lista de los Latin America 's 50 Best Restaurants 2022.

Mantela llega a Zapopan para convertirse en la joya latinoamericana de Guadalajara, ofreciendo a todo el que cruce sus puertas una experiencia de primer nivel, siendo la personificación del alma latina, siempre distinguida por su excelente servicio y la personalidad vibrante de su gente.

Deléitate con las mejores recetas y el concepto más representativo de Latinoamérica; Conoce más sobre Mantela en sus redes sociales y vive esta increíble travesía.

https://grupoandersons.com/?utm_source

