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FOTOS | Mar de Regil se sale a la mitad del concierto de Taylor Swift y se la acaban en redes

En el concierto de Taylor Swift , Mar de Regil se sale a la mitad, ¡por un dolor de cabeza debido a su peinado! Las “swifties” se le fueron encima. Te contamos en fotos.

Por: Ana Patricia Pérez

Taylor posando.jpg
Taylor en CDMX.jpg
Taylor de perfil.jpg
Taylor puerta gigante.jpg
Taylor con fleco.jpg
Taylor con boina.jpg
Mar De Regil selfie.jpg
Mar De Regil posando.jpg
Mar De Regil labios carmin.jpg
Mar De Regil en bikini.jpg
Taylor bola de cristal.jpg
Taylor con lentes.jpg
Mar De Regil de espaldas.jpg
Mar De Regil cabello amarrado.jpg
Mar De Regil con sombrero.jpg
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