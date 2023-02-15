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FOTOS | Bebé de Marc Anthony y Nadia Ferreira quedará protegido en caso de un divorcio.

Horas antes de darse el “sí" ante la mirada de Dios y gente más cercana, la pareja firmó un acuerdo que protegerá a su hijo.

Por: TV Azteca

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