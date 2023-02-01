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FOTOS | Marc Anthony y Nadia Ferreira habrían firmado jugoso acuerdo prenupcial.

Los representantes legales del salsero le habrían recomendado asegurar su fortuna, a través de un contrato, en caso de un divorcio.

Por: TV Azteca

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