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FOTOS | Marc Anthony presenta oficialmente a Nadia Ferreira como su novia.

El salsero, quien le lleva 31 años de diferencia, se mostró feliz y muy enamorado de la Miss Universo Paraguay.

Por: TV Azteca

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Marc Anthony entre amigos..jpg
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Nadia Ferreira con maxi sombrero..jpg
Nadia Ferreira bien arropada..jpg
Nadia Ferreira con blusa blanca..jpg
Nadia Ferreira con camisa de mezclilla..jpg
Nadia Ferreira con chamarra blanco con negro..jpg
Nadia Ferreira con el cabello rizado..jpg
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Nadia Ferreira con moño rosa..jpg
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Nadia Ferreira posando con un árbol..jpg
Nadia Ferreira posando en el frío..jpg
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