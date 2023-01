A Margarita Gralia no le gustó la nueva canción de Shakira y en exclusiva para Venga la Alegría Fin de Semana compartió sus razones. Aquí te las contamos, tú, ¿qué opinas?

Si le pusieron el cuerno a Shakira, ¿qué me puedo esperar yo?

No cabe duda que en gustos se rompen géneros, pues a Margarita Gralia nada más no le gustó el tema de Shakira.

¿Por qué a Margarita Gralia no le gustó la nueva canción de Shakira?

“…pero claro, no sé si es ella o es toda una empresa que hay detrás de ella, ¿realmente ese es su dolor?”, se cuestiona la actriz.

Además, explica: “No tiene nada de artístico, de calidad, ni nada. Ella me encanta, no soy su fan, pero me parece una mujer muy talentosa, como canta, como baila, sobre todo, pero nada más, pero de ahí que lo que me esté contando sea una obra literaria maravillosa, para nada”.

Aunque a Margarita no le gustó la canción, está de acuerdo en que las mujeres no lloran, las mujeres facturan.

“A lo que ella cante que lo asocien con el señor Piqué o que lo asocien con Clara o que lo asocien con quien quieran, es algo que a ella le genera un buen ingreso. Claro, habla de todos los temas que nos encantan, las mujeres ahora no lloramos, ahora facturamos, la mujer empoderada de hoy”.

Y ya entrados en el tema del desamor, la actriz nos compartió si en algún momento de su vida pasó por una infidelidad.

¿Margarita Gralia ha sufrido una infidelidad?

“Yo creo que, en realidad, todos hemos sido tocados por el dolor, de alguna traición, de alguna pérdida, cuando se sufre por amor no es siempre por una infidelidad. A veces es por amar demasiado”.

Margarita Gralia disfruta de su éxito en la puesta en escena los “Guajolotes salvajes” al respecto comentó:

“Estamos en “los Guajolotes salvajes”, una obra que realmente ha gustado muchísimo, es impresionante”.