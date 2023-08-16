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FOTOS | Luego del éxito de Margot Robbie en su nueva película, ¡este será su sueldo!

La película protagonizada por Margot Robbie se ha convertido en el gran éxito de verano, ¡y del año! Te contamos en fotos cuánto ganará la actriz.

Por: Ana Patricia Pérez

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Margot pose.jpg
Margot Golden Globe Awards.jpg
Margot posando.jpg
Margot feliz.jpg
Margot de vestido.jpg
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Margot de perfil.jpg
Margot con sus fans.jpg
Margot cabello corto.jpg
Margot alfombra roja.jpg
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Margot saludando.jpg
Margot riendo.jpg
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