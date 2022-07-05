María Bobadilla presentó su denuncia formal en contra de Coco Levy.

Nuevos testimonios en contra de Coco Levy han salido y ayer se sumó otra denuncia formal en su contra de parte de la actriz, María Bobadilla, quien dice haberlo conocido a mediados de marzo del 2018 y haber vivido una experiencia similar, a la relatada por Danna Ponce, solo que según su testimonio, a ella Coco Levy, le pidió una serie de fotografías al desnudo para así poder impulsar su carrera.

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En exclusiva, este es el relato de la joven de 30 años de edad, radicada en Baja California Sur, donde presentó su denuncia.

Me sentí cómoda desde que llegué, me tuvo dos horas ahí, dos horas, el hablo, casi casi que fue un monólogo. No me dejó hablar a mí, algo que quiero dejar fuera de la conversación es que él, nunca me tocó, nunca se me acercó, siempre estuvo al otro lado de la mesa, en donde tiene su computadora

Él me enseñó un guion de terror que estaba escribiendo, me dijo que quizá yo podría ser actriz en esa película y tenía que estar muy bien preparada, luego, me dijo ‘Sí te vamos a mandar a los cuatros casting, pero el requerimiento es que, nos envíes fotografías y yo dije ‘Claro, aquí yo traje mis fotografías impresas’, ‘No, esto sirve, tu necesitas romper con tus valores, necesitas romper con tu educación, necesitas romper con tu cultura y necesitas atreverte a mucho más’, me saca como 20 fotografías de actrices desnudas y toda su temática del infierno

Él me dijo ‘Cuando yo te mande, porque yo te voy a mandar a comidas, te voy a mandar a eventos con directores, con productores, con directores de casting y tú te tienes que portar bien y tienes que saber cómo actuar con ellos y sabes a lo que me refiero, no’

María Bobadilla aceptó que le mandó fotos artísticas a Coco Levy.

María, admite que, sí le envió unas fotografías completamente desnudas a Coco, aunque, al parecer no le gustaron, pues nunca más la contactó.

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Son fotografías artísticas y no se me ven partes íntimas, me contesto ‘Gracias, recibí tu material, ya está' no hizo mayor énfasis en nada, ahorita Danna, me dio todo el poder, gracias a ella, gracias a su valentía, porque ¡Qué valor! O sea, ¡Qué Bárbara! De 22 años y yo tengo 30