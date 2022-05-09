Mariana Garza rompe el silencio sobre el caso de Sasha Sokol.

Aunque había intentado ser cautelosa en cuanto al tema, Mariana Garza finalmente rompe el silencio, respecto a la denuncia pública que hace unas semanas hiciera su excompañera de Timbiriche, Sasha Sokol en contra de Luis de Llano.

Es un tema muy doloroso, respeto muchísimo a mi hermana por hacer esta recapitulación y nombrar las cosas con su nombre, ella vivió ciertas situaciones, las vivió de una manera y en este momento de su vida a esta edad se da cuenta que es distinto a como lo vivió y yo, me quito el sombrero, hay cosas que no están bien y no se deben de solapar y lo que sucedió en este caso con ella, está lleno de mucha gente que hoy habla del tema y estaba ahí, eso es raro...

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Yo, creo que eso es algo que tenemos que revisar y vamos a hacer, que esto que sucedió sea beneficioso para todos

Pero, ya ha tenido contacto también con Luis de Llano.

No hemos tenido relación ahora, pero es todo lo que puedo hablar del tema, que es donde tiene que estar para mi manera de ver, ahí es como vamos a lograr que modifique en algo, pero es responsabilidad de todos

Mariana Garza revela que ha estado cerca de Paulina Rubio.

Mariana Garza también compartió que ella y sus compañeros de Timbiriche han estado cerca de Paulina Rubio tras el diagnóstico de cáncer de páncreas de Susana Dosamantes.

Sí, tuvimos contacto con ella por medio de un video que le mandamos nosotros y ella nos mandó una respuesta y hemos hablado, también con Enrique su hermano y estando ahí para apoyarla a ella. Está muy bien, afortunadamente

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Mariana Garza, Pablo Perroni y otros actores, se presentan todos los fines de semana con la obra ‘Solo quiero hacerte feliz’ en el Foro Lucerna.