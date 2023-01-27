Mariana Ochoa aclara polémica sobre el posible fin de OV7.

Vaya conmoción que causó Mariana Ochoa en su canal de YouTube, al dar a entender que al término de la gira de los 30 años de OV7, la agrupación se separaría definitivamente y ella retomaría su carrera como solista. Pero, es verdad o solo se malinterpretó lo dicho a sus seguidores, ella misma lo aclara.

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Bueno, haber comencemos con que el contrato que tenemos con OCESA tiene una fecha de caducidad, o sea sí tiene un inicio y tiene un fin, y claro, yo estaba contando mis planes, pues preguntándole también a mis seguidores cómo les gustaría verme, si como conductora, sacando nueva música como solista

Desde el 2008, creo que fue mi último disco de solista, ahorita estoy encarrilada con las canciones, OV7 acaba de grabar canciones

Mariana Ochoa reveló que OV7 tiene nueva música.

En su intención por dejar en claro que OV7 va a seguir, Mariana Ochoa reveló que la agrupación ha grabado nueva música.

Pues, lo que dije, aunque este contrato tenga fecha de caducidad, la verdad es que la gente no nos ha dejado bajar del escenario, las treinta fechas del contrato inicial, pues se cumplieron en diciembre, gracias a Dios, ahora sí que el calendario está súper saturado, visitamos muchísimos lugares, pero también nos hace falta visitar otros lugares

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