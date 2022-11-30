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FOTOS | Mariana Seoane comparte imagen desde la cama de un hospital y preocupa a sus fans.

La cantante confirmó a través de sus redes sociales que la operación fue todo un éxito.

Por: Redacción Azteca UNO

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