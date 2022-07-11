Mariano Martínez, novio de Livia Brito, se defiende de denuncia.

El venezolano Mariano Martínez, novio de Livia Brito, insiste en defenderse de la denuncia por privación de la libertad y tortura que el maquillista Enrique Hernández Vargas, dice haber vivido a manos de él y otra persona de nombre Cipriano Silva, el pasado 16 de junio en un departamento por el rumbo de División del Norte.

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Martínez, quien desde hace dos años enfrenta también una denuncia por agresiones y robo de parte del fotógrafo Ernesto Zepeda, asegura en un video de redes sociales que es el maquillista quien le robó 30 mil pesos en efectivo, así como identificaciones oficiales el día que acudió a su domicilio a realizar un servicio de manicure y pedicure.

Curiosamente, no dice nada de los videos en los que se le ve a él y a Cipriano Silva, perseguir al maquillista cuando este escapaba para salvar su vida, según relató a este programa.

Él llegó, se sentó, bajó sus cosas, arregló mis pies y mis manos. Lo único que me preguntó Enrique en ese momento fue '¿Dónde tienes agua caliente?’ Y lo puedo acreditar con un alumno que estaba hablando conmigo en ese momento, estaba en línea todo ese momento que Enrique estuvo, nunca hablé con Enrique, en el momento que cogió sus cosas rápidamente y se fue

Y, yo le pregunté, '¿Oye, cuánto te debo?’, Enrique me dice ‘no me debes nada, no te preocupes, me tengo que ir’, y yo ‘Pues muchas gracias, pero pásame tu contacto porque no tenía su WhatsApp’, en el momento que él se va y yo sentí algo malo pero yo, como estaba en llamada pues no le preste atención

El novio de Livia Brito aseguró que todo es falso y que sus abogados lo van a resolver.

Al día siguiente, me di cuenta de que cuando él bajó sus cosas, estaba mi cangurera, donde tenía 30 mil pesos y tenía todos mis documentos, lo contactó y le digo ‘Oye, te llevaste todas mis cosas en tu bolso, quizás se traspapeló y no te diste cuenta, no pasa nada, entregámelos’, ‘Sí, discúlpame, que vergüenza’

Según, Martínez este asunto ya está en manos de sus abogados y reiteró que todo lo que le ha dicho el maquillista y estilista es completamente falso.

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