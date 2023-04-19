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FOTOS | Maribel Guardia dice que se le apareció Julián Figueroa.

La cantante contó a una seguidora que su hijo Julián Figueroa se le apareció y describió cómo era su semblante.

Por: Maribel Velázquez

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