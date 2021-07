Maribel Guardia se niega a hablar de la polémica de José Manuel Figueroa.

Julián Figueroa y Maribel Guardia fueron cuestionados por un grupo de reporteros, entre ellos, Venga La Alegría, en la Ciudad de México. La actriz costarricense se negó a hablar sobre el problema de violencia que enfrentan José Manuel Figueroa y su ex Farina Chaparro.

“Sin comentarios, tengo muchas cosas que hablar de mi vida, como para hablar de la vida ajena. Yo no tengo nada que hablar de eso, yo no soy Figueroa. No sé nada y ni he tenido tiempo la verdad”, expresó la actriz en reciente encuentro con la prensa.

Por su parte, Julián Figueroa tomó la palabra por su mamá y habló sobre la controversia de su medio hermano.

El respeto al derecho ajeno es la paz, yo no tengo nada qué decir al respecto, solo decir que es un proceso de ley y todo mundo es inocente hasta demostrarse lo contrario

Yo obviamente simpatizo con la causa de todas las mujeres, pero también José Manuel es mi hermano. Se debe hacer la investigación que se debe hacer. Yo no estoy envuelto en esto y en este proceso no estoy informado…

El hijo de Maribel Guardia prefirió guardar silencio y esperar a la resolución de las autoridades.

“Yo prefiero estar al margen porque no estoy informado. Cuando no estás informado, lo mejor es no opinar al respecto. A José Manuel, mi apoyo y mi cariño como siempre”, concluyó el joven de 26 años.

¿De qué se le acusa a José Manuel Figueroa?

Alfonso Arnáez, abogado de Farina Chaparro, se comunicó hace unos días al foro de nuestro programa Venga la Alegría, para hablar de la demanda en contra de José Manuel Figueroa.

El experto en leyes confesó que cuenta con pruebas contundentes como fotos, videos y conversaciones de WhatsApp sobre la supuesta violencia de José Manuel Figueroa a su ex Farina Chaparro.

“Los datos de prueba con los que yo cuento, son videos y pruebas mucho más contundentes, mediante los cuales sí podemos acreditar violencia física y verbal por parte del señor Figueroa hacía la señorita Chaparro”, expresó el abogado sobre la denuncia mediante hechos en contra del hijo de Joan Sebastian.

