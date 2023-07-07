Marimar Vega, Kuno Becker y Mauricio Islas hablan sobre ‘Dra. Lucía’.

El foro de Ventaneando se vistió de gala este jueves 6 de julio con la presencia de tres grandes invitados, nos referimos a Marimar Vega, Kuno Becker y Mauricio Islas, quienes nos hablaron en exclusiva sobre su nuevo proyecto. Se trata de la teleserie “Dra. Lucía”, un proyecto de ficción que próximamente se estrenará a través de la pantalla de Azteca 7.

¿De qué trata Dra. Lucía?

Mauricio Islas declaró que “Dra. Lucía es una historia muy buena (y cuenta), con un gran libreto. Tiene muchos ingredientes, muchos elementos, pero hay capítulos unitarios donde se habla de un hospital, tiene que ver con doctores. Vas a ver esta serie unitaria con diferentes casos que se van a tocar, muy interesantes y con personajes muy especiales”.

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¿Quién es la Dra. Lucía?

La protagonista será Marimar Vega, quien señaló que “tiene un don extraordinario” porque a raíz de un accidente que sufre la Dra. Lucía descubre que existen cosas sobrenaturales. “De repente empieza a descubrir que hay cosas que son sobrenaturales y yo en particular creo mucho en esas cosas, entonces me encanta poder combinar esas cosas. Creo en la ciencia, pero también en las energías y en todo lo demás”. Por su parte, Mauricio Islas reveló que él es el director del hospital en donde se desarrolla la trama de la historia.

¿Quién es el director de Dra. Lucía? Kuno Becker reveló que la dirección está a cargo de Carlos Carrera, quien es uno de los grandes directores que existen en nuestro país, además de Raúl Caballero, quien también es un excelente director.

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Sobre la trama, Kuno Becker aseguró que “Dra. Lucía” está muy bien escrita y pasa de todo. “Tiene cierto sentido del humor, se van a divertir, hay mucho triángulo amoroso”, agregó y reveló que también saldrá Ana Layevksa.

Marimar Vega hizo un breve resumen sobre la historia de “Dra. Lucía” y declaró que ella y Ana Layevska pelearán por ser la directora de la zona de urgencias del hospital, pero de pronto llegará Kuno (el neurocirujano) al hospital y le echará el ojo.

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¿Cómo se han preparado para esta serie?

Al preguntarles sobre cómo ha sido su preparación para protagonizar esta serie, Mauricio Islas sentenció que han tenido charlas con especialistas en medicina para conocer lo que sucede en urgencias.

¿Cuándo se estrena Dra. Lucía?

Hasta el momento no se tiene fecha exacta de estreno de esta teleserie, pero las grabaciones iniciarán el próximo lunes. “Dra. Lucía” se transmitirá por Azteca 7 constará de 47 capítulos.